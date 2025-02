Khloé Kardashian konfrontiert Ex Lamar mit Drogenmissbrauch

Khloé Kardashian (40) und ihr Ex-Mann Lamar Odom (45) hatten in der neuesten Folge von The Kardashians eine emotional aufgeladene Auseinandersetzung, als sie über seine Drogenvergangenheit sprachen. Das Treffen markierte das erste persönliche Gespräch des Ex-Paars seit fast einem Jahrzehnt. Anlass war ein Anruf von Khloé, um Lamar die Möglichkeit zu geben, einige seiner hinterlassenen Gegenstände abzuholen. Zwischen 2009 und 2016 waren die beiden verheiratet. Während des Gesprächs in Malika Haqqs (41) Haus thematisierten sie nicht nur ihre Ehe, sondern auch Lamars Überdosis 2015 in Las Vegas, bei der er sechs Herzinfarkte und zwölf Schlaganfälle erlitten hatte.

Die Unterhaltung eskalierte, als Lamar behauptete, er sei während der Überdosis nicht bewusst unter Drogeneinfluss gewesen, sondern eine dritte Person habe ihn unbemerkt unter Drogen gesetzt. Khloé widersprach entschieden: "Ich war dabei, ich habe alles miterlebt." Sie erinnerte sich an die schwierige Zeit, in der sie sich um Lamar gekümmert hatte, von Krankenhausaufenthalten bis hin zu seiner Rehabilitation in ihrem Haus. Zudem erzählte sie, wie sie einst herausgefunden hatte, dass er erneut Drogen konsumierte, was schließlich zu ihrem endgültigen Bruch geführt hatte. Lamar gab währenddessen zu, dass er noch Liebe für Khloé empfinde und äußerte den Wunsch, möglicherweise zumindest eine Freundschaft wieder aufzubauen. Gegenüber Kris Jenner (69), die über FaceTime dazugeschaltet wurde, zeigte er Reue und entschuldigte sich für die vergangenen Geschehnisse.

Khloé und Lamar lernten sich 2009 kennen und heirateten nach nur einem Monat Beziehung. Ihre Ehe wurde von Lamars wiederholtem Drogenmissbrauch und zahlreichen Skandalen überschattet. Khloé hielt dennoch lange an der Beziehung fest und unterstützte ihn in schweren Zeiten, was ihr teilweise auch gesundheitlich zugesetzt hatte. Rückblickend erklärte sie, dass diese Beziehung sie pessimistisch geprägt habe, sie aber auch stolz darauf sei, wie sie damit umgegangen wäre. Lamar selbst ist Vater von zwei Kindern aus einer früheren Beziehung und arbeitet seitdem an einem Neuanfang.

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

Anzeige Anzeige

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Jahr 2016