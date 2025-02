Lamar Odoms Vater wollte während Koma den Stecker ziehen

Zehn Jahre später wird Tacheles geredet: Reality-Sternchen Khloé Kardashian (40) und ihr Ex-Mann Lamar Odom (45) haben in der neuesten Episode von The Kardashians über die dramatischen Ereignisse rund um Lamars Überdosis im Jahr 2015 gesprochen. Der ehemalige NBA-Star war damals nach einem Nahtoderlebnis in ein dreitägiges Koma gefallen und hatte im Krankenhaus um sein Leben kämpfen müssen. Khloé offenbart, dass Lamars Vater Joe Odom in dieser Zeit eine erschütternde Forderung gestellt habe: "Ich war dabei, als dein Vater sagte: 'Zieh den Stecker, damit er in deine Lebensversicherung aufgenommen werden kann.'" Neben Khloé waren auch Kim Kardashian (44) und Kris Jenner (69) in der schwierigen Situation an Lamars Seite gewesen. Der tragische Vorfall hatte sechs Herzinfarkte und zwölf Schlaganfälle nach sich gezogen.

Khloé betont, dass sie Lamar während seiner gesamten Genesungsphase nicht von der Seite gewichen sei: "Ich habe dich vier Monate lang nicht verlassen. Ich habe eine Staphylokokkeninfektion bekommen, weil ich in einem Krankenhaus gelebt habe." Auch äußert sie, wie schwer diese Zeit für alle Beteiligten gewesen sei. Neben ihrer Familie sei auch Lamars ehemaliger Lakers-Teamkollege Kobe Bryant (✝41) eine Stütze gewesen. "Kobe kam rein, als bei dir eine Operation an der Lunge anstand", erinnerte sich Khloé. Trotz dieser Unterstützung habe Joe Odoms Forderung für zusätzlichen emotionalen Druck gesorgt. In der Episode zeigt sich Lamar sichtlich bewegt von den Enthüllungen und dankt Khloé für ihre Unterstützung.

Lamar und Khloé hatten 2009 nach nur kurzer Beziehung geheiratet. Ihre Ehe war jedoch an Lamars Drogenproblemen und zahlreichen Skandalen gescheitert. Während dieser schwierigen Zeit hatte Khloé intensiv für seine Genesung gekämpft und lange zu ihm gehalten. Das habe ihr allerdings selbst gesundheitlich und emotional sehr zugesetzt. Seit ihrer Scheidung im Dezember 2016 hätten sie entsprechend wenig Kontakt miteinander gehabt. Doch es scheint, als könnten diese Gespräche ein Schritt in Richtung einer respektvollen Beziehung sein. In der Vergangenheit gab Lamar offen zu, noch immer Gefühle für Khloé zu haben, und zeigte sich bereit, an einem Neuanfang zu arbeiten – zumindest auf freundschaftlicher Ebene.

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im September 2010

