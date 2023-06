Michelle Daniaux genießt ihr Single-Leben in vollen Zügen

Michelle Daniaux ist glücklich! Einige Zeit war sie mit Gigi Birofio (24) zusammen gewesen. Das zeigten sie auch in diversen TV-Shows – wie etwa bei Temptation Island, Ex on the Beach oder Prominent getrennt. Seit einigen Monaten ist aber endgültig Schluss und beide schauten sich nach neuen Partnern um. Michelle hatte einst zugegeben, dass es wieder einen neuen Mann an ihrer Seite gibt – doch nun scheint sie lieber als glücklicher Single durchs Leben zu gehen.

"Ich war noch nie länger Single, deswegen ist es definitiv neu für mich, aber aktuell liebe ich es", schwärmt der Realitystar in seiner Instagram-Story. Michelle liebe ihre Freiheiten und die Zeit, die sie nun mit ihrer Familie oder ihren Freundinnen habe. "Mir geht es sehr gut, wie es gerade ist, ich freu mich auf alles, was das Leben für mich bereithält und bis Gott mir einen tollen Mann schickt, konzentriere ich mich auf mich selbst", betont sie zudem.

Noch im Dezember letzten Jahres hatte Michelle von ihrem damaligen Partner im Promiflash-Interview geschwärmt. "Er ist reif, erwachsen, intelligent, ehrlich, aufmerksam, holt mir die Sterne vom Himmel und bringt im Grunde alles mit, was sich eine Frau bei ihrem Partner wünscht", hatte sie sich gefreut.

Anzeige

RTL Michelle Daniaux und Luigi Birofio bei "Temptation Island V.I.P."

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / michelledaniaux Michelle Daniaux, Ex-"Temptation Island V.I.P."-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de