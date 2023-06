So gratuliert Chris Pratt seiner Katherine zum Hochzeitstag!

Verliebt wie am ersten Tag! Der Schauspieler Chris Pratt (43) hatte seiner Frau Katherine Schwarzenegger (33) im Jahr 2019 in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Ihre Liebe wurde seitdem durch zwei gemeinsame Töchter gekrönt. Vier Jahre nach der Hochzeit findet der Action-Star nun liebevolle Worte, um seiner Frau zum Ehrentag zu gratulieren: Das möchte Chris seiner Katherine zum Hochzeitstag sagen!

Auf Instagram postet der Action-Star ein Selfie, das die beiden auf der San Ysidro Ranch in Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien zeigt. Dieser Ort habe eine besondere Bedeutung für das Paar, wie die darunter stehenden Worte deutlich machen: "Alles Liebe zum Hochzeitstag! Die erste Nacht, die Mama und Papa seit drei Jahren auswärts verbringen. Zurück an dem Ort, an dem wir uns das Jawort gegeben haben! Ich liebe dich, Schatz!" Für den Hochzeitstag sind die beiden also an den Ort ihrer Trauung zurückgekehrt.

Erst vor wenigen Wochen hatte Chris offenbart, wie gut sein Verhältnis zu Katherines Vater, dem Bodybuilder und Filmstar Arnold Schwarzenegger (75) sei. Als großer "Terminator"-Fan sei es eine besondere Ehre für den Schauspieler, von Arnold unterstützt zu werden: "Dass er mich dafür lobt, dass ich auf der Leinwand zu sehen bin, ist wirklich überwältigend."

