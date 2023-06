Alessandra Ambrosios Tochter Anja (14) sieht aus, wie sie!

Wie die Mutter, so die Tochter! Alessandra Ambrosio (42) ist stolze Mama von zwei Kindern. Mit ihrem Ex, dem Fotografen Jamie Mazur (53), bekam sie 2008 ihre Tochter Anja (14) und 2012 Sohn Noah Phoenix. Immer wieder gibt das Supermodel seinen Fans niedliche Einblicke in den Familienalltag. Nun feierten sie einen kleinen Meilenstein: Alessandras Tochter Anja geht jetzt auf die Highschool – und posierte mit ihrer Mama für einen süßen Schnappschuss!

Auf Instagram berichtet Alessandra stolz von dem Tag. "Und mit einem Wimpernschlag... ist sie auf der Highschool! Ich bin stolz auf dich, mein kleines Mädchen", betitelt sie den Post. In einem kurzen Clip sieht man die Einschulung der 14-Jährigen sowie ein Foto des Mutter-Tochter-Gespanns. Liebevoll umarmt Alessandra ihre Tochter, die ihr in Sachen Schönheit und Style in nichts nachsteht.

Immer häufiger nimmt die einstige Victoria's Secret-Beauty ihre Tochter mit auf Events. Im März feierten Anja und Alessandra etwa in São Paulo auf einer Party von Gucci. Auf den eleganten Schnappschüssen posierte Anja in einem beigefarbenen Bustier-Top und einem Seidenpyjama, während ihre Mama ein tief ausgeschnittenes weißes Kleid trug.

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio mit ihrer Tochter Anja

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio, Supermodel

Instagram / alessandraambrosio Alessandra Ambrosio und ihre Tochter Anja, März 2023

