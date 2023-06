Zum Hochzeitstag: Britney Spears deaktiviert ihr Instagram!

Huch, was hat das zu bedeuten? Die Sängerin Britney Spears (41) hat neben ihrer erfolgreichen Musikkarriere vor allem mit ihrem turbulenten Privatleben von sich reden gemacht. Zumindest in Sachen Liebe war schließlich Ruhe eingekehrt: Vor einem Jahr, nämlich am 09. Juni 2022, hatte die Sängerin ihren Partner Sam Asghari (29) geheiratet. Zum ersten Hochzeitstag überraschte die Pop-Prinzessin nun aber mit einem drastischen Schritt: Einen Tag vor ihrem einjährigen Jubiläum deaktivierte sie ihren Instagram-Account!

Wie PageSix berichtet, deaktivierte Britney ihren Instagram-Account genau einen Tag vor ihrem einjährigen Hochzeitsjubiläum. Sie teilte also kein Posting zu diesem besonderen Anlass. Bereits früher ist sie öfters diesen drastischen Schritt gegangen und hatte ihr Profil vorübergehend gelöscht. Kurze Zeit später ist die Sängerin aber immer wieder aktiv geworden.

Erst kürzlich hatte das Paar mit Krisengerüchten aufräumen müssen. Nachdem Stimmen laut geworden waren, die beiden wären zerstritten, hatte Britney ein Video von sich und ihrem Liebsten beim Sport gepostet und mit deren vertrautem Miteinander klargestellt: Bei ihnen ist alles in bester Ordnung!

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari während eines Events

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari bei den Daytime Beauty Awards in Los Angeles, 2019

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari während einer Wanderung

