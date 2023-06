Nach Krisengerüchten: Britney Spears im Gym mit Ehemann Sam

Sie trotzen den Streitgerüchten! Britney Spears (41) und Sam Asghari (29) sind ein Herz und eine Seele. Vor Kurzem hieß es, die Pop-Queen und der Fitness-Freak befinden sich in einer Beziehungskrise. Diese Gerüchte wurden befeuert, nachdem mehrere Insider in einer Doku behauptet hatten, die Sängerin und ihr Partner gehen sich regelmäßig an die Gurgel. Doch nach Zoff sieht es nicht aus: Britney trainiert nun ganz harmonisch an der Seite von Sam!

Via Instagram postet die "Piece of Me"-Interpretin einen Clip, in welchem sie sich und ihren Liebsten über einem Spiegel filmt. Brit trägt ein Kleid und High Heels – und scheint in diesem Outfit ihre Sportübungen durchziehen zu wollen. In einer kurzen Sequenz in dem Video huscht Sam ins Bild und macht auf sich aufmerksam. "Achso, das hinter mir ist mein verrückter Ehemann", meint die Sängerin daraufhin.

Brit ist wohl froh darüber, dass in ihrer Beziehung mit Sam alles bestens zu sein scheint. Die "Circus"-Interpretin macht derzeit allem Anschein nach aber in anderer Hinsicht eine schwere Zeit durch. Denn ihre zwei Söhne Jayden (16) und Sean Preston (17) planen, mit ihrem Vater Kevin Federline (45) nach Hawaii zu ziehen – und ihrer Mutter somit den Rücken zu kehren.

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears im Jahr 2023

Instagram / samasghari Britney Spears und Sam Asghari während einer Wanderung

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James

