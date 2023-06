Als Zeitvertreib: Dua Lipa liest zwischen ihren Auftritten

Von wegen wildes Rockstar-Dasein! Seit ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 2017 dürfte der Name Dua Lipa (27) den meisten wohl ein Begriff sein. Spätestens seit ihrem Megahit "Levitating" zählt die Britin zu den aktuell einflussreichsten Popstars der Welt. Besonders ein Leben auf Tour lässt dann wahrscheinlich wenig Raum für ruhigere Momente – oder etwa doch? Dua bewies jetzt zumindest, dass man keine voreiligen Schlüsse ziehen sollte. Sie verriet, dass sie sich die Zeit zwischen ihren Auftritten meist mit Lesen vertreibt.

"Früher, als ich auf Tour war, bin ich viel gereist. Wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich gelesen", erzählte die 27-Jährige im Rahmen des Hay Festivals laut Daily Mail. Wie Dua weiter berichtet, organisierte sie bereits 2016 während ihrer Tour einen Buchclub mit ihrer Crew. "Jeder tauschte Bücher mit jedem aus!", meinte die Musikerin. "Wir hatten einfach zusätzliche Dinge, über die wir reden konnten, weil es eine echte Routine gibt... es ist jeden Tag das Gleiche." Erst in diesem Jahr gründete Dua über ihre Plattform Service95 sogar einen öffentlichen monatlichen Buchclub.

Nach eigenen Angaben sollen Bücher der Sängerin sogar in einer damaligen Beziehung eine Stütze gewesen sein: "Bücher helfen einem wirklich, die Emotionen anderer Menschen zu verstehen oder das, was sie durchmachen." In der Vergangenheit machte Dua immer wieder mit ihren Beziehungen auf sich aufmerksam – vor allem mit der zu Model Anwar Hadid (23).

