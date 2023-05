Dua Lipa macht Liebe zu Romain Gavras auch im Netz offiziell

Jetzt outen sich die beiden auch im Netz als Paar! Seit Februar hatten Fans immer wieder spekuliert, ob Dua Lipa (27) und Romain Gavras (41) ein Paar sind. Im März wurden die Sängerin und der Regisseur erstmals händchenhaltend abgelichtet – am Freitag zeigten sie sich dann ganz offiziell gemeinsam auf dem roten Teppich in Cannes. Nun macht Dua ihre Beziehung auch im Netz offiziell!

"Gestern Abend in Cannes mit meinem Herzen", schreibt die Beauty zu einem Instagram-Posting. Die Bilder zeigen die beiden Turteltauben, wie sie sich eng im Arm halten. Auf einem weiteren Schnappschuss gehen sie gemeinsam durch einen langen Flur. Während Dua glücklich in die Kamera lächelt, schaut ihr Romain sie verliebt an.

Und diese Blicke tauschten die Musikerin und der Ex-Freund von Rita Ora (32) auch während ihres Liebesoutings in Cannes aus. Für den großen Auftritt wählten die beiden wohl auch aufeinander abgestimmte Looks: Dua trug ein schwarzes, bodenlanges Kleid mit einer Menge Cut-outs. Romain hatte sich für einen klassischen schwarzen Anzug entschieden.

Anzeige

Getty Images Romain Gavras und Dua Lipa, Filmfestspiele Cannes 2023

Anzeige

Getty Images Romain Gavras und Dua Lipa, Mai 2023

Anzeige

Getty Images Romain Gavras und Dua Lipa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de