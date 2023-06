Gewichtsverlust: Khloé Kardashians Familie ist total besorgt

Der Kardashian-Jenner-Clan ist beunruhigt! Khloé Kardashian (38) musste in den vergangenen Jahren so einiges durchmachen: Ihr Partner Tristan Thompson (32) betrog sie mehrmals. Ende 2021 zeugte er sogar ein Kind mit seiner Affäre, während er sein zweites Kind mit Khloé erwartete. Während dieser stressigen Zeit nahm sie ganz schön viel ab – ihre Familie ist wegen ihres enormen Gewichtsverlusts auch immer noch in Sorge!

In der aktuellen Folge von The Kardashians" wird die Gewichtsabnahme der 38-Jährigen thematisiert. Khloé habe sich in den vergangenen Monaten viel Druck gemacht und kaum Entspannung gegönnt. "Wenn sie erschöpft ist, schläft sie nicht. [...] Sie ist der gestressteste Mensch aller Zeiten, deshalb hat sie so viel abgenommen", meint ihre Schwester Kendall (27). Sie denke, dass Khloé nicht genug auf sich achtet. Ihre Mutter Kris (67) stimmt zu – sie vermute, dass ihre drittälteste Tochter in den vergangenen Monaten zu viel habe durchmachen müssen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie der Unternehmerin sich besorgt wegen ihres Körpers zeigt – schon im vergangenen Jahr sprach Kris das Thema in einer Folge ihrer Show an. "Du siehst sehr dünn aus. Ich muss sagen, dass Kendall und Kylie (25) – nicht, dass ich sie outen will – mir geschrieben und gesagt haben, dass sie sich Sorgen um dich machen, weil du so dünn bist."

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian trainiert im Fitnessstudio

Instagram / kimkardashian Die Kardashians an Weihnachten 2022

