So hat Khloé Kardashian (35) nach ihrer Schwangerschaft die Pfunde purzeln lassen! Im April vor zwei Jahren kam der erste Nachwuchs der Reality-Bekanntheit zur Welt: Die kleine True Thompson (2) ist ihr ganzes Glück. Seitdem konzentriert sich das Model aber auch darauf, wieder in Form zu kommen: Denn zur Geburt wog die Unternehmerin rund 92 Kilogramm. Ihren Fans verriet sie nun, wie sie es schafft, sich wieder ihrem Traum-Gewicht zu nähern!

Am vergangenen Mittwoch stand Khloé zusammen mit ihrer Schwester Kourtney (41) für deren Poosh-Youtube-Kanal vor der Kamera. In dem Live-Stream sprachen die beiden Mütter über ihre Fitness- und Ernährungs-Tipps. Dabei offenbarte die 35-Jährige, dass sie mittlerweile fast ihr persönliches Diät-Ziel erreicht hat und derzeit circa 65 Kilo wiegt. "Wenn man versucht, eine bedeutende Menge Gewicht zu verlieren, gehen Ernährung und Bewegung miteinander einher", unterbreitete sie ihr Abnehm-Geheimnis.

Ebenso wie der Keeping up with the Kardashians-Schönheit sich nach der Entbindung nicht von dem Abnehmdruck in Hollywood stressen ließ, wolle sie auch nicht gänzlich auf ihr Lieblingsessen oder einige Süßigkeiten verzichten müssen: "Ich würde mich lieber im Fitnessstudio quälen als in der Küche."

Instagram/khloekardashian Khloé Kardashian, März 2020

Instagram / khloekardashian True Thompson mit Mama Khloe Kardashian, Oktober 2019

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian, August 2019



