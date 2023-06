Unterwegs mit Tochter Lea: Irina Shayk freizügig gestylt!

Irina Shayk (37) zeigt sich mal wieder stylisch! Das Topmodel ist bekannt dafür, gerne etwas extravagante Looks zu rocken. Dabei scheint sie oft nach dem Motto: 'Weniger ist mehr' zu leben. Zuletzt trat die gebürtige Russin beim Filmfestival von Cannes bereits in einem Hauch von Nichts auf den roten Teppich. Auch wenn sie Zeit mit ihrer Tochter verbringt, verzichtet Irina nicht auf ein sexy Outfit!

Aktuelle Bilder zeigen die 37-Jährige, wie sie mit ihrer Sechsjährigen durch Manhattan läuft. Irina, die ihre Kleine an der Hand hält, zeigt sich in einer schicken Kombination aus einer Lederhose und einer Jeansjacke. Doch unter dieser lässt sie tief blicken: Die Beauty trägt lediglich einen BH! Auf einigen der Schnappschüsse hält die Ex von Bradley Cooper (48) ihre Hand allerdings schützend vor ihr Dekolleté.

Mit dem Papa ihrer Tochter versteht sich Irina immer noch sehr gut. Zuletzt wurden die beiden mit ihrer Lea zusammen in New York abgelichtet. Vor einigen Monaten hatte ein People-Insider außerdem behauptet, die zwei würden sich auch romantisch wieder näherkommen: "Sie würden sich wünschen, dass sie wieder zusammen sind. Sie sind beide Single und haben angefangen, mehr miteinander zu unternehmen."

Splash News / ActionPress Irina Shayk und ihre Tochter Lea, Juni 2023

Backgrid Bradley Cooper und Irina Shayk mit ihrer Tochter Lea

Getty Images Bradley Cooper und Irina Shayk im Februar 2019

