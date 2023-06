"American Horror Story": Kim Kardashian beeindruckt Co-Star!

Hat sie bereits einen Fan? Kim Kardashian (42) steht seit ihrer Kindheit vor der Kamera. Der Realitystar war unter anderem schon in Filmen wie "Jesus Is King", "Ocean's 8" und "Im tiefen Tal der Superbabes" auf großer Leinwand als Schauspielerin zu sehen. Im April dann die erfreulichen News: Die 42-Jährige konnte in der kommenden American Horror Story-Staffel eine Rolle ergattern. Dieser Co-Star ist jetzt schon total begeistert von Kim!

Die Dreharbeiten zur zwölften Staffel der beliebten Gruselserie laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Zu diesem Anlass plauderte der "American Horror Story"-Star Zachary Quinto (46) über seine Kollegin im People-Interview. "[Kim] schien wirklich in ihrem Element zu sein und ich war wirklich beeindruckt von ihrem Elan und ihrer Offenheit", schwärmte der 46-Jährige. Dabei war sich der Schauspieler jetzt schon über eines ganz sicher: "Ich glaube, dass sie einen wunderbaren Job machen wird."

Jedenfalls soll die TV-Bekanntheit in der Hauptrolle neben Co-Star Emma Roberts (32) zu sehen sein. Zudem hatte Regisseur Ryan Murphy gegenüber dem Newsportal verkündet, dass Kims Rolle lustig, stilvoll und erschreckend zugleich sein werde. "Diese Staffel ist ehrgeizig und anders als alles, was wir bisher gemacht haben", verriet der Macher der Serie. Zachary wird in der kommenden Staffel allerdings nur einen kurzen Auftritt haben.

Getty Images Zachary Quinto im Juni 2023

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Getty Images Emma Roberts, März 2023

