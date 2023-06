So hätte Kim Kardashians Leben ohne Ruhm aussehen können!

Kim Kardashian (42) philosophiert über ihr Leben. Eigentlich könnte das It-Girl wunschlos glücklich sein: Durch die Realityshow Keeping up with the Kardashians ist sie bereits im Kindesalter über Nacht zum Star geworden. Inzwischen ist die Brünette erfolgreiche Unternehmerin und stolze Mutter von vier Kindern. Dennoch hätte ihr Leben auch ganz anders aussehen können. Kim ist sich sicher: Wäre sie nicht berühmt, würde sie jetzt Klamotten verkaufen.

In der aktuellen Folge von The Kardashians plaudert die 42-Jährige mit Scott Disick (40) über ihr Leben. Dabei kam der Hollywoodstar auch darauf zu sprechen, wie sein Alltag aussehen würde, hätte die ganze Familie nicht im Rampenlicht gestanden. Kim scheint sich sicher zu sein, dass sie jetzt in einem Macy's-Kaufhaus angestellt wäre.

Erst kürzlich hatte die Unternehmerin bewiesen, dass sie trotz des Ruhms bodenständig geblieben ist. Auf Instagram teilte Kim mehrere Schnappschüsse, auf welchen sie eine Tomate schnippelt und ihre älteste Tochter North West (9) ein Sandwich isst.

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian, Realitystar

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, 2023

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin und Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de