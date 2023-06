Die Crystal-Meth-Gerüchte brechen Britney Spears das Herz!

Sie meldet sich zu Wort! Britney Spears (41) wurde mit ihrer Debüt-Single "One More Time" schlagartig weltberühmt. Doch der Ruhm hatte seine Schattenseiten – denn: 2016 wurde bekannt, dass die Sängerin Anfang der 2000er nicht nur mit psychischen Schwierigkeiten, sondern auch mit einem massiven Drogenproblem zu kämpfen hatte. Ihr einstiger Ehemann Kevin Federline (45) befürchtete nun, dass die 41-Jährige erneut Rauschmitteln verfallen sein könnte. Jetzt äußert sich Britney persönlich zu den Meth-Gerüchten!

In einer neuen Story auf Instagram meldet sich nun auch der Popstar höchstpersönlich zu Wort: "Es bricht mir das Herz und die Nachrichten sind so erniedrigend. Es ist traurig, weil sich alle zurücklehnen, als ob es in Ordnung wäre." Die Blondine ist zutiefst darüber erschüttert, dass es Menschen gibt, die in diesem Ausmaß Lügen erfinden würden. "Ich hatte immer das Gefühl, dass die Nachrichten mich tyrannisieren", gesteht die "Toxic"-Interpretin weiter.

Immerhin hat Britney derweil auch schon ihren Anwalt eingeschaltet – und sein Schreiben flatterte auf direktem Wege zu dem besagten Newsportal: "Daily Mail hat eine Geschichte veröffentlicht, die zahlreiche falsche und verleumderische Behauptungen über meine Mandantin Britney Spears enthält, insbesondere in Bezug auf Crystal Meth", hieß es in der Stellungnahme.

Kevin Federline, ehemaliger Tänzer

Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean im Jahr 2018

Britney Spears, Sängerin

