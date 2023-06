Glamour pur! Das sind die schönsten Looks der Tony Awards

Für dieses Event schmiss sich Hollywood wieder ziemlich in Schale! In der Nacht zu Montag wurden in New York die Tony Awards verliehen. Bei dieser Zeremonie werden all die Mitwirkenden am Theater geehrt, die eine besonders gute Leistung ablieferten. Die Crème de la Crème der Filmbranche ließ sich diese Veranstaltung natürlich nicht entgehen: Promiflash wirft für euch einen Blick auf die atemberaubenden Looks von Jessica Chastain (46), Lupita Nyong'o (40) und Co.!

In ihrem strahlend gelben Gucci-Kleid zog Jessica alle Blicke auf sich. Mit einem Cape und einer Statement-Kette rundete die Schauspielerin ihren Look ab. Aber auch Lupita war ein absoluter Hingucker: Die Oscarpreisträgerin glänzte in einem schwarzen Anzug mit silberfarbenem Brustpanzer. Etwas weniger extravagant, aber mindestens genauso glamourös gingen es auch Julianne Hough (34) und Ariana DeBose (32) an. Die Schauspielerinnen wickelten die Fotografen mit einem Blumen-Dress und einer Funkel-Robe um den kleinen Finger.

Auch bei der ehemaligen Glee-Darstellerin Lea Michele (36) standen Blumen ganz hoch im Kurs. Die Beauty flanierte in einem blumigen Outfit über den Red Carpet, das ihre schmale Figur besonders gut zur Geltung brachte. Schauspielerin Michelle Williams (42) hingegen setzte eher auf einen metallischen Look und strahlte an der Seite ihres Partners Thomas Kail mit dem Blitzlichtgewitter um die Wette.

Getty Images Ariana DeBose im Juni 2023

Getty Images Jessica Chastain bei den Tony Awards 2023

Getty Images Julianne Hough, Schauspielerin

Getty Images Lupita Nyong'o, Schauspielerin

Getty Images Lea Michele bei den Tony Awards 2023

Getty Images Michelle Williams und Thomas Kail

