Knalliges Comeback: So cool sieht Pink auf ihrer Tournee aus

Ganz schön bunt! Die US-amerikanische Pop-Rock-Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Pink (43) ist ein internationaler Star und verkaufte weltweit mehr als 42 Millionen Alben. Fünf Jahre lang war es ganz schön ruhig um die "Just Give Me a Reason"-Interpretin. Doch sie ist wieder da! Mit ihrer "Summer Carnival Tour" feiert die zweifache Mutter ihr langersehntes Comeback – und das hat es in sich. Pink performt in spektakulären Outfits!

Bei Pinks Auftritt in London brachte sie die Bühne zum Funkeln. Der Body der US-Amerikanerin war überwiegend mit pinken und silbernen Steinen verziert und ließ sie strahlen. Die silbernen Glitzer-Stiefel der 43-Jährigen waren ebenfalls ein absoluter Hingucker. Auch Details, wie das Augen-Make-up oder die Farbe des Lippenstifts, waren perfekt auf ihr Outfit abgestimmt und rundeten den Look ab. Die Background-Tänzer brachten die Bühne ebenfalls in knalligen Farben zum Leuchten.

Pinks Tochter Willow Sage Hart (12) durfte ebenfalls Teil der Show sein. Gemeinsam mit ihrer Mutter performte die Zwölfjährige den erfolgreichen Song "Cover Me In Sunshine" aus dem Jahr 2021.

Pink auf einem ihrer Konzerte

Pink, Sängerin

Pink, Bolton, London

