Wie süß! Pink singt zusammen mit ihrer Tochter Willow (12)

Pink (43) hatte zum Auftakt ihrer Summer Carnival 2023 Tour einen besonderen Gast dabei. Für die Kinder der "Dear Mr. Präsident"-Interpretin gilt eine feste Regel: keine Smartphones. Damit wolle sie ihre zwei Sprösslinge vor allem von den sozialen Medien fernhalten. Das führe gerade bei ihrem älteren Kind oft zu emotionalen Auseinandersetzungen. Davon ließen sich die beiden bei einem gemeinsamen Auftritt allerdings nichts anmerken.

Die Tochter der Grammy-Preisträgerin, Willow, kam auf die Bühne des Stadions der University of Bolton in England und das Duo sang gemeinsam den Song "Cover Me In Sunshine" aus dem Jahr 2021. Nach ihrem Auftritt winkte Willow der Menge zu und bekam eine dicke Umarmung und einen Kuss von ihrer stolzen Mutter. Pinks Ehemann Carey Hart (47) teilte Willows Auftritt auf Instagram. "Ich bin so stolz auf Willz, dass sie mit Mama auf der Bühne steht", schrieb der Profi-Biker. "Es muss ein surrealer Moment für eine Mama sein, mit ihrem kleinen Mädchen auf der Bühne zu stehen. Sieht so aus, als wäre die erste Show der Tour ein Knaller gewesen", fügte er hinzu.

In den Kommentaren applaudierten Pinks Fans Willow dafür, dass sie auf der Bühne neben ihrer Mutter sang. "Ich war da und es war großartig. Mama Pink war sehr emotional", schrieb ein Fan. Ein anderer ergänzte: "Wow, so verdammt geil". Ein dritter Fan fand, dass Willows Auftritt mit Pink "magisch" war.

Anzeige

Getty Images Pink, ihre Tochter Willow und Carey Hart, August 2017

Anzeige

Getty Images Pink mit ihren beiden Kindern Jameson und Willow, Mai 2021

Anzeige

Getty Images Carey Hart und Pink mit ihrer Tochter Willow, August 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de