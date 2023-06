Selten: König Charles und Schwester Anne treten zusammen auf

Was für eine große Überraschung! Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen Jahr war es für ihren Sohn König Charles III. (74) an der Zeit, die Aufgaben des höchsten royalen Amtes in Großbritannien zu übernehmen. Doch nicht nur er muss seine Pflichten erfüllen, sondern auch seine Schwester Prinzessin Anne (72). Mit dieser wird der Monarch auch schon bald bei einem wichtigen Termin auftreten: Charles und Anne werden die neue königliche Standarte präsentieren!

Am kommenden Donnerstag werden sich im Buckingham-Palast seltene Szenen abspielen: Der König und seine Schwester werden sich gemeinsam zeigen! Die beiden werden dort die neue Standarte dem Gardekavallerieregiment "Blues and Royals" überreichen. Doch warum genau ist Anne mit dabei? Sie trägt den Ehrentitel "Colonel of the Regiment" und hat daher Mitspracherecht bei der Haustruppendivision der britischen Armee. Zu dieser Veranstaltung werden laut dem Hello Magazine 35 Angehörige der Streitkräfte und 27 militärische Arbeitspferde aufmarschieren, bevor die Prinzessin die neue königliche Standarte präsentiert.

Der letzte gemeinsame Auftritt der Geschwister ist schon einige Zeit her: Im November 2022 hatten sich Charles und Anne mit ihrem Bruder Prinz Edward (59) gezeigt. Der Grund für ihre Zusammenkunft war die Ehrung der britischen Gewinner der Olympischen Sommerspiele und Paralympics in Tokyo 2020 gewesen.

Anzeige

Getty Images König Charles III. im Juni 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Anne und ihr Bruder König Charles

Anzeige

Getty Images Prinz Charles und Prinz Edward beim Royal Ascot 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de