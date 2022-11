Royales Trio: Erstes Treffen nach dem Begräbnis der Queen

Wiedervereinigung ihrer Kinder! Am 19. September fand das große Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. (✝96) statt. Seitdem waren ihre Kinder viel auf Reisen. König Charles III. (73) und seine Frau Camilla (75) besuchten Anfang Oktober die historische Stadt Dunfermline in Schottland, während Prinzessin Anne (72) in New York gesichtet wurde. Jetzt versammelten sich Charles, Anne und ihr Bruder Prinz Edward (58) zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter für einen gemeinsamen Auftritt in der Öffentlichkeit!

Das royale Trio traf sich für einen Empfang im Buckingham Palast. Laut Hello Magazine wurden König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Edward von Königsgemahlin Camilla und ihrem Cousin, dem Herzog von Gloucester, begleitet. Bei der Veranstaltung wurden die britischen Gewinner der Olympischen Sommerspiele und Paralympics in Tokyo 2020 geehrt. Vor der Ehrung versammelten sich die königlichen Gastgeber und posierten für das erste gemeinsame Foto seit dem Ende der Trauerzeit um Queen Elizabeth II.

Die männlichen Gastgeber glänzten in dunklen Anzügen mit bunter Krawatten-Wahl. Königsgemahlin Camilla trug an dem Abend ein purpurfarbenes wadenlanges Kleid aus Samt. Die einzige Tochter der verstorbenen Queen begeisterte in einem eleganten knielangen Kleid in Schwarz. Dazu trug sie eine passende klassische Perlenkette.

