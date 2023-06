Kaulitz-Brüder mit "That's my Jam" aus Free-TV gestrichen

Das war wohl nichts! Im vergangenen Februar wurde angekündigt, dass Tom (33) und Bill Kaulitz (33) eine eigene RTL-Show bekommen: "That's my Jam" ist der Ableger von Jimmy Fallons (48) Musikshow in den USA. Drei Folgen erschienen sogar im Free-TV, doch offenbar kommt das Format in Deutschland weniger gut an. Aus diesem Grund wird die Sendung der Kaulitz-Brüder wieder aus dem Free-TV gestrichen.

Wie Quotenmeter zusammenfasste, kommt die Show bislang nicht besonders gut an. So schalteten weniger als eine halbe Million Zuschauer ein – offenbar interessiert sich kaum jemand für Tom und Bills Musiksendung am Samstagabend. Auch der prozentuale Marktanteil ist miserabel: Die Quoten bewegen sich zwischen 4,3 und 4,9 Prozent. Deshalb sieht sich der Sender RTL nun gezwungen, das Format aus dem Free-TV zu verbannen – doch ganz vom Tisch ist es damit nicht! Die neuen Folgen werden weiterhin auf der Streamingplattform RTL+ erscheinen.

Denn schließlich hat "Thats my Jam" trotz schlechter Quoten einiges zu bieten! "Wir haben all unsere talentierten Freunde aus Musik und Entertainment eingeladen und können es kaum erwarten, diesen wilden Mix mit euch allen zu teilen", hatte Bill vor der Ausstrahlung gegenüber RTL ausgeplaudert. So waren unter anderem bereits Stars wie Palina Rojinski (38), Nilam Farooq (33) sowie Álvaro Soler (32) in der Show zu Gast.

RTL / Stefan Gregorowius Tom Kaulitz bei "That's my Jam"

RTL / Stefan Gregorowius Bill Kaulitz bei "That's my Jam"

RTL / Stefan Gregorowius Álvaro Soler, Tom Kaulitz und Nilam Farooq bei "That's my Jam"

