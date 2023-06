Führerschein zurück? Katie Price sitzt wieder hinterm Steuer

Katie Price (45) darf wieder auf das Gaspedal drücken. 2021 verursachte die TV-Bekanntheit einen schweren Unfall. Das Problem dabei war nicht nur der Crash selbst, sondern vor allem die Tatsache, dass die Britin unter Alkoholeinfluss und zu allem Übel ohne gültigen Führerschein fuhr. Nachdem sie ihre Fahrerlaubnis wiederbekommen hatte, folgte aber ein erneutes Verbot wegen gesundheitlicher Probleme. Doch nun darf Katie offenbar wieder Auto fahren.

Katie wurde auf den Straßen im englischen Sussex in einem dunkeln PKW gesehen. Die Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen das einstige Model hinter dem Steuer. Offenbar fährt Katie endlich wieder Auto. An dem Nachmittag war sie unterwegs, um ihre Tochter Bunny (8) abzuholen, die den Tag mit ihrem Vater Kieran Hayler (36) verbrachte. Die Beauty präsentierte aber nicht nur ihre Fahrkünste, sondern auch ihre beachtliche Tattoosammlung. In ein lockeres Sweatshirt und eine enge Radlerhose gekleidet, stellte sie die Körperkunst zur Schau.

Wegen des Autounfalls 2021 wurde Katie zu einer Bewährungsstrafe von 16 Wochen verteilt. Die Richterin, die diesen Fall betreut hatte, war von den Fahrkenntnissen der 45-Jährigen gar nicht begeistert. Ihr Führerscheinzeugnis sei eines der schlechtesten, "das sie je gesehen habe", hatte die Juristin während der Verhandlung betont. Weil Katie schließlich Reue gezeigt und ihr Anwalt auf psychische Probleme plädiert hatte, kam sie jedoch glimpflich davon.

BDC Images / MEGA Katie Price, Januar 2023

Instagram / katieprice Katie Price und ihre Tochter Bunny

Instagram / katieprice Katie Price im Januar 2023

