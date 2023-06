Für ihre wichtige Aufklärungsarbeit: Teresa Enke wird geehrt

Teresa Enke klärt engagiert über das Thema Depressionen auf. Im November 2009 wurde das Leben der ehemaligen Spielerfrau auf den Kopf gestellt, als sich ihr Ehemann, der Profifußballer Robert Enke (✝32), das Leben nahm. Doch anstatt an seinem Suizid zu zerbrechen, bewies Teresa Stärke und sagte den Depressionen den Kampf an. Während sie in der Öffentlichkeit für Aufklärung sorgt, ist sie zudem im Vorstand der Robert-Enke-Stiftung tätig. Jetzt erhielt Teresa für ihre wichtige Arbeit das Bundesverdienstkreuz am Bande im Neuen Rathaus von Hannover.

"Es ist überwältigend, wie viele Menschen uns bereits geholfen haben", erklärte die Witwe gegenüber Bild. Dennoch schwinge auch ein wenig Schwermut mit, denn die Arbeit erinnere Teresa nicht nur an den Suizid ihres Mannes, sondern auch an den Tod ihrer ersten Tochter Lara. Die 47-Jährige sei sich trotzdem sicher: "Ich glaube, die beiden sind sehr stolz, wenn sie auf uns beide herunter gucken."

Bereits Ende 2022 war sich Teresa sicher gewesen, dass Robert auf ihre Arbeit stolz gewesen wäre. "Er würde sich sehr freuen zu sehen, was sich bezogen auf das Krankheitsbild auch im Sport verändert hat", gab sie im Zuge der FIFA-Kampagne #ReachOut zu verstehen. Zudem fügte die Kämpferin hinzu: "Und er wäre zuversichtlich, dass wir auf dem eingeschlagenen Weg der Enttabuisierung weitergehen."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Teresa Enke

Getty Images Robert Enke, ehemaliger Nationaltorwart

Getty Images Teresa Enke im Dezember 2019 in Bochum



