Ist Jennifer Lawrence im neuen "Die Tribute von Panem"-Film?

Jennifer Lawrence (34) könnte in ein weiteres Kapitel der erfolgreichen Die Tribute von Panem-Reihe zurückkehren, wie ein erstes Video der Dreharbeiten zu "Sunrise on the Reaping" andeutet. Gedreht wird derzeit in Spanien – und das kurze Video, das auf dem offiziellen X-Account der Filmreihe veröffentlicht wurde, enthält nicht nur Landschaftsaufnahmen und Blicke hinter die Kulissen. Besonders ins Auge fällt der Song im Hintergrund: Ein Auszug aus "Deep in the Meadow", gesungen von Jennifer. Fans sind außer sich vor Freude und spekulieren, ob die Schauspielerin vielleicht bald wieder als Katniss Everdeen auf der Leinwand zu sehen sein wird.

Das neue Prequel spielt zeitlich weit vor den Ereignissen, die Katniss ursprünglich in den Fokus rückten, und erzählt die Vergangenheit von Haymitch Abernathy, der im Original von Woody Harrelson (64) dargestellt wurde. Neben einem neuen, jungen Haymitch – gespielt von Joseph Zada – führt die Handlung bis zu den 50. Hungerspielen. In der literarischen Vorlage von Autorin Suzanne Collins bringt ein überraschender Epilog jedoch auch Katniss und Peeta Mellark, gespielt von Josh Hutcherson (32), zurück. Zwar wäre es inhaltlich möglich, dass die beiden Figuren ein Comeback feiern, aber ob Jennifer Lawrence und ihre ehemaligen Kollegen tatsächlich Mitwirkende des Films sein werden, bleibt bis zur offiziellen Verkündung im Dunkeln.

Jennifer überzeugte in ihrer Rolle als Katniss Everdeen und wurde mit ihr weltberühmt. Seit dem Ende der Originalreihe hat sie beruflich wie privat Schlagzeilen gemacht. Ihre Darstellung der mutigen Protagonistin wird von Fans bis heute hochgeschätzt – und die Aussicht auf eine neuerliche Rückkehr sorgt weltweit für Begeisterung. Auch ihr ehemaliger Filmpartner Josh hatte sich in der Vergangenheit offen für ein Comeback in der beliebten Filmreihe gezeigt, obwohl er selbst noch nicht aktiv in das Projekt involviert ist. "Ja, klar, das wäre cool", sagte er gegenüber Brit + Co. Die Ankündigung von Sunrise on the Reaping könnte nun die Gelegenheit bieten, das ikonische Trio wieder in der Welt von Panem zu vereinen.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Woody Harrelson im April 2023

Getty Images Josh Hutcherson, November 2015