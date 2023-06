Tom Holland und Zendayas Beziehung ist ihnen sehr "heilig"!

Tom Holland (27) plaudert einige Details aus! Der Schauspieler und Zendaya Coleman (26) lernten sich am Set der Spider Man-Filme kennen und lieben. Im Jahr 2021 machten die beiden Marvel-Stars ihre Beziehung offiziell und sind seitdem unzertrennlich. Auch wenn sie sich gerne in der Öffentlichkeit gemeinsam zeigen, geben sie nur wenig von ihrer Beziehung preis. Tom verrät nun den Grund für ihre Zurückhaltung.

Im Interview mit Just Jared kam der gebürtige Brite auf seine Beziehung mit der Tänzerin zu sprechen. "Unsere Beziehung ist etwas, das wir unglaublich beschützen und das wir so heilig wie möglich halten wollen", erklärt der 27-Jährige. Das sei der Grund, warum er und seine Liebste kaum Details ausplaudern. "Wir denken nicht, dass wir das irgendjemandem schuldig sind, es ist unsere Sache und hat nichts mit unseren Karrieren zu tun", stellt er klar.

Seit Ende vergangenen Jahres machen Gerüchte die Runde, dass Tom und Zendaya verlobt sind. Diese Neuigkeit hatte ein Twitter-Account verbreitet – doch ist an den Spekulationen etwas dran? "Sensationelle oder irreführende Schlagzeilen haben was mit Clickbait zu tun [...]. Dabei werden oft Behauptungen übertrieben oder wichtige Informationen weggelassen, um den Traffic zu erhöhen", hatte Claire Stoermer, die Mutter der Schauspielerin, in ihrer Instagram-Story versucht, die Gerüchte aus der Welt zu schaffen.

Getty Images Tom Holland im Juni 2023

Getty Images Tom Holland, Schauspieler

Getty Images Zendaya (m.) mit ihren Eltern Claire Stoermer (l.) und Kazembe Ajamu Coleman (r.)

