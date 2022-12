Mit Tom Holland verlobt? Zendayas Mutter Claire äußert sich

Hat Tom Holland (26) seiner Freundin Zendaya (26) tatsächlich einen Antrag gemacht? Die Gerüchteküche hört seit einigen Tagen nicht mehr auf zu brodeln: Im Netz kursieren wilde Behauptungen, dass sich der Schauspieler und die Euphoria-Darstellerin angeblich verlobt haben. Bislang äußerten sich die Turteltauben allerdings nicht zu den Spekulationen. Dafür brach Zendayas Mutter Claire Stoermer jetzt aber ihr Schweigen: Stimmen die Gerüchte wirklich?

In ihrer Instagram-Story postete die Lehrerin nun einen Screenshot der Definition des Begriffs "Clickbait": "Clickbait bezieht sich in der Regel auf die Praxis des Schreibens sensationeller oder irreführender Schlagzeilen [...]. Dabei werden oft Behauptungen übertrieben oder wichtige Informationen weggelassen, um den Traffic zu erhöhen." Scheint also, als wäre an den Verlobungsgerüchten um Tom und Zendaya nichts dran.

Erst im Juni hatten wilde Spekulationen um das Paar die Runde gemacht. Einige User waren sich sicher, dass die 26-Jährige ein gemeinsames Kind mit dem Spider-Man-Star erwartet. Damals hatte Zendaya die Gerüchte aber prompt dementiert: "Seht ihr, deshalb halte ich mich fern von Twitter... Dort wird sich jede Woche aufs Neue was ausgedacht."

Anzeige

Getty Images Zendaya (m.) mit ihren Eltern Claire Stoermer (l.) und Kazembe Ajamu Coleman (r.)

Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland, "Spider-Man"-Stars

Anzeige

Getty Images Zendaya und Tom Holland im Dezember 2021 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de