Ganz in Schwarz: So sexy posiert Jennifer Lawrence in Berlin

Sie sorgt für Schnappatmung! Jennifer Lawrence (32) gehört zu einer der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt. In ihrer damaligen Hauptrolle in der "Tribute von Panem"-Triologie gelang ihr vor rund zehn Jahren der internationale Durchbruch. Dabei kann die 32-Jährige aber auch ganz anders – in "Red Sparrow" zeigte sich die Beauty von ihrer verführerischen Seite. Nun fand gestern die "No Hard Feelings"-Premiere in Berlin statt – und auf der sah Jennifer richtig heiß aus!

Am Donnerstagabend wurde der rote Teppich für die "No Hard Feelings"-Premiere im Berliner Zoo-Palast ausgerollt. Dabei warteten Fans, Paparazzi und Presse gespannt auf den Hollywoodstar. Als Jennifer schließlich aus dem vorgefahrenen Wagen am Red-Carpet stieg, ereignete sich ein regelrechtes Blitzlichtgewitter. Wie die Fotos zeigen, hatte sich die Schauspielerin für das Event mächtig in Schale geschmissen. Sie trug ein kurzes Blazerkleid, darunter ein schwarzes Mesh-Oberteil und rundete den heißen Look mit spitzen Lack-Pumps ab – und das komplett in Schwarz!

In der Komödie gibt es unter anderem auch eine ziemlich heiße Szene, für die Jennifer mit Co-Star Andrew Barth Feldman sogar die Hüllen fallen ließ. Im Interview mit People offenbarte die Protagonistin, wie sie den nackigen Dreh meisterte. "Ich habe tief durchgeatmet und mich dann ausgezogen", gesteht die 32-Jährige.

Getty Images Jennifer Lawrence bei der "No Hard Feelings"-Premiere in Berlin 2023

Getty Images Jennifer Lawrence im Juni 2023

Getty Images Andrew Barth Feldman und Jennifer Lawrence im Juni 2023

