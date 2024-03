Von wegen graue Maus: Jennifer Lawrence überzeugt mit Stil!

Ist sie die nächste Stilikone? Jennifer Lawrence (33) überzeugte mit ihren Filmrollen wie Katniss Everdeen in "Die Tribute von Panem" oder wie Maddie in der Rom-Com "No Hard Feelings". Nun scheint die Schauspielerin auch mit ihrem Modestil überzeugen zu wollen. Der Hollywoodstar ist derzeit auf der Pariser Fashion Week. In der französischen Modemetropole überrascht Jennifer mit einem neuen Look und stilvollen Outfits.

Laut InStyle präsentierte die "Mother!"-Darstellerin eine Neuinterpretation des "Groutfits". Der Begriff stammt aus der Modewelt und ist eine Abkürzung für "graues Outfit". Obwohl solch eine Kombination schnell mit der unscheinbaren grauen Maus in Verbindung gebracht wird, scheint der neue Look ein Blickfang zu sein. Ihr erstes Outfit zeigte Jennifer am Dienstag auf der Dior-Fashionshow. Auf der LVMH-Prize-Cocktailparty trug die 33-Jährige ein transparentes Oberteil mit flatternden Ärmeln zu einem eleganten Maxirock, der in der Taille mit einem Gürtel zusammengehalten wurde.

Ob sie am 10. März bei den Oscars auch im "Groutfit" auf dem roten Teppich erscheinen wird? Jennifer wird bei der Preisverleihung nicht nur im Publikum sitzen, sondern auch als Presenterin auftreten. 2013 gewann sie ihren ersten Oscar als beste Hauptdarstellerin für ihre Rolle in "Silver Linings".

Getty Images Jennifer Lawrence, 2024

Getty Images Bradley Cooper und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Silver Linings" im November 2012

Getty Images Jennifer Lawrence, 2024

