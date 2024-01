Jennifer Lawrence schickte diesen Star vor Hochzeit heim!

Sie machte sich Sorgen! Jennifer Lawrence (33) ist dafür bekannt, ihr Privatleben weitestgehend privat halten zu wollen. Viele Pärchenschnappschüsse mit ihrem Ehemann Cooke Maroney gibt es nicht – nur hin und wieder, wenn die Paparazzi die Schauspielerin und ihren Liebsten erwischen. Umso überraschender, dass sie zuletzt über ihre Hochzeit sprach und erzählte, wie stressig die Feier gewesen sei. Im gleichen Zuge verriet Jennifer, dass sie einen Promi beim Probeessen nach Hause schicken wollte!

Im Gespräch mit E! News bei den Golden Globes erklärte sie unter anderem, warum ihre Hochzeit sie so gestresst hatte: Sie habe sich ständig Sorgen gemacht, dass nicht jeder Spaß haben könnte. Auch beim Probedinner vor der Hochzeit hatte sie dieser Gedanke geplagt. "Ich schaute rüber und sah Robert De Niro (80), der niemanden kannte und irgendwie herumwanderte, und ich dachte sofort: 'Nein, das ist nicht das, was er tun will. Ich will ihn hier nicht haben'", gab Jennifer mit humorvollem Ton wieder.

Sie machte kurzen Prozess und sprach ihn an. "'Geh nach Hause', und er war nett – er sprach mit meinen Eltern und war höflich – aber ich sagte 'Geh'", lachte Jennifer. Allein dieser kleine Austausch hatte ihr tatsächlich schon den Abend erleichtert. Ob Robert wirklich gegangen ist, ist nicht bekannt.

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

Getty Images Rober De Niro in Cannes 2023

Getty Images Jennifer Lawrence, Schauspielerin

