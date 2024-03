Jennifer Lawrence traf den "schlechtesten Küsser" am Filmset

Jennifer Lawrence (33) gehört zu den großen Namen Hollywoods. Unter anderem durfte die "No Hard Feelings"-Darstellerin sogar schon einen Oscar entgegennehmen. Doch nicht alles am Schauspielerdasein ist so glamourös, wie es manchmal scheint. Obwohl ihr Job ihre Leidenschaft ist, gehört besonders der Dreh von romantischen Szenen wohl eher nicht zu ihren liebsten Aktivitäten. So unangenehm fand Jennifer ihre Küsse vor der Kamera!

Am Set sei sie "dem schlechtesten Küsser der Welt" begegnet, erzählt die Schauspielerin in einem Clip auf YouTube. "Sein Mund war in Ordnung, aber was er damit gemacht hat, war einfach falsch", lacht Jennifer und ahmt die Bewegungen ihres geheimnisvollen Co-Stars nach. In Laufe ihrer Karriere knutschte die schöne Blondine bereits Hollywood-Hotties wie Bradley Cooper (49), Liam Hemsworth (34) oder Timothée Chalamet (28) – war es etwa einer von ihnen? Um wen es sich handele, möchte sie dann aber doch nicht verraten.

In manchen Fällen beruht die Abneigung wohl auf Beidseitigkeit – so auch bei den Dreharbeiten für "Passengers". Da Jennifer im realen Leben mit ihrem Co-Star Chris Pratt (44) und seiner damaligen Ehefrau gut befreundet war, plagte sie ein schlechtes Gewissen. Die Sexszenen der beiden sollen so unangenehm gewesen sein, dass die Stars sich betrinken mussten.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den WWD Honors in New York, Oktober 2023

Getty Images Bradley Cooper und Jennifer Lawrence bei der Premiere von "Silver Linings" im November 2012

ActionPress Chris Pratt und Jennifer Lawrence in "Passengers" (2016)

