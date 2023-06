So waren Nacktszenen für Jennifer Lawrence und ihren Co-Star

Sie ließen die Hüllen fallen! Jennifer Lawrence (32) ist seit Februar 2022 Mama eines kleinen Sohnes – bereits kurz nach der Geburt ihres Babys stand die Schauspielerin aber schon wieder vor der Kamera. In wenigen Tagen flimmert die Komödie "No Hard Feelings" über die Leinwände der Welt. Für den Streifen drehten Jennifer und ihr Co-Star Andrew Barth Feldmann auch einige heißere Szenen!

Im Interview mit People plaudern die zwei ganz offen darüber, wie es für sie war, nackt zu drehen. "Ich habe tief durchgeatmet und mich dann ausgezogen", meint die 32-Jährige. Die Vorbereitung auf die Szene seien laut Andrew "definitiv eine seltsame und unangenehme Sache für jedes menschliche Wesen auf dem Planeten" gewesen. Trotzdem hätten sich beide total wohlgefühlt. "Alle waren so nett und haben sich ständig vergewissert, dass es uns gut geht", betont der 21-Jährige.

Eigentlich hatte Jennifer nicht vor, so kurz nach der Entbindung ihres Sohnes wieder zu arbeiten. Doch als sie das Drehbuch von "No Hard Feelings" gelesen hatte, entschied sie sich um. "Es war so witzig. Es war das Witzigste, was ich je gelesen habe", gab die US-Amerikanerin gegenüber "Good Morning America" zu.

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Getty Images Jennifer Lawrence auf einer Premiere, 2022

T.JACKSON / BACKGRID / ActionPress Jennifer Lawrence am Set ihres neuen Films "No Hard Feelings", Oktober 2022

