Seltenheit: Jennifer Lawrence zeigt sich mit ihren Eltern!

Das bekommen die Fans nur selten zu sehen! Als erfolgreiche Schauspielerin steht Jennifer Lawrence (33) schon seit vielen Jahren im Rampenlicht. Ihr Privatleben hält die Die Tribute von Panem-Darstellerin jedoch so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Nur selten gibt es gemeinsame Fotos von der US-Amerikanerin und ihrer Familie. Nun wurde Jennifer mit ihren Eltern bei einem Mittagessen gesichtet!

Auf den aktuellen Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlässt die "No Hard Feelings"-Darstellerin mit ihren Eltern Karen und Gary ein angesagtes Restaurant in Beverly Hills, Los Angeles. Die Familie zeigt sich dabei in besonders lässigen Looks. Vor allem Jennifer beweist mit ihrem stylishen Outfit bestehend aus einem grünen Trenchcoat, einem weißen T-Shirt und einer dunkelblauen Baggy-Jeans, großes Modebewusstsein.

Auch Jennifers kleinen Sohn Cy bekommt die Öffentlichkeit so gut wie nie zu Gesicht. Vor wenigen Wochen erwischten Paparazzi das Mutter-Sohn-Duo noch bei einem gemeinsamen Ausflug auf einen Spielplatz in Beverly Hills.

Anzeige

Laurent VU/SIPA/ Action Press Jennifer Lawrence in Paris, September 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence, 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence auf einer Premiere, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de