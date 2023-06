Großer Schock: Dominik Brcics großer Bruder ist verstorben

Traurige Nachrichten von Dominik Brcic. Der Kroate war in der Vergangenheit durch seine Teilnahme bei Are You The One? bekannt geworden. Auch als Temptation Island V.I.P.-Verführer war er schon auf den Bildschirmen zu sehen. Momentan ist er Teilnehmer bei Ex on the Beach. Aus seinem Privatleben ist zwar nicht viel bekannt, doch nun verkündet der Reality-TV-Star eine tragische Neuigkeit: Dominiks großer Bruder ist verstorben.

"Mein großer Bruder ist vor ein paar Tagen von uns gegangen. Ich muss das Ganze erstmal verarbeiten und realisieren, weil ich das immer noch nicht wahrhaben möchte", schreibt er in seiner Instagram-Story. "Das Wichtigste im Leben ist die Familie und meine Priorität ist voll und ganz für sie da zu sein", erklärt Dominik seinen Followern. Er brauche jetzt ein paar Tage Zeit für sich, um alles zu verarbeiten.

Mit dieser Botschaft versucht der Wiener seinen Fans auch etwas mit auf den Weg zu geben. Man wisse nie, wann man von der Zeit eingeholt werden wird. "Ich hätte meinem Bruder noch gerne viele Dinge gesagt oder Sachen mit ihm unternommen, was ich es jetzt bereue, es nicht getan zu haben", schreibt er. Es sei ihm wichtig, diese Worte zu teilen und damit "den ein oder anderen von euch zum Nachdenken" anzuregen.

Anzeige

Instagram /dominik_brcic Eindrücke von der Beerdigung von Dominik Brcic' Bruder

Anzeige

Instagram / dominik_brcic Dominik Brcic, "Ex on the Beach"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / dominik_brcic Dominik Brcic, "Ex on the Beach Kandidat"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de