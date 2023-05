Spielt "Ex on the Beach"-Dominik etwa nur mit den Frauen?

Hat Dominik sich bei den Ex on the Beach-Frauen etwa verscherzt? Der einstige Temptation Island-Verführer kam als Ex von Paulina Ljubas (26) in die Kuppelshow mit den Verflossenen. Dort hielt er sich dann nicht zurück und flirtete, was das Zeug hält. Sowohl Chiara (26) als auch Carina hatten es ihm schon angetan. Zuletzt kam er aber der feurigen Gabriela näher. Doch nun wenden sich die Mädels gegen ihn: Hat Dominik etwa nur mit ihnen gespielt?

In der aktuellen Folge "Ex on the Beach" bekommt Dominik richtig Ärger mit den Mädels. Nachdem Gabriela sich entschied, ihn statt ihres Ex in der Villa zu behalten, führt sie ein Vieraugengespräch mit Chiara. Dabei geht den beiden ein Licht auf: Dominik sang ihnen den gleichen, selbst gedichteten Song vor. "Das ist jetzt für mich schon wieder so eine Red Flag", ärgert sich Chiara und wettert weiter: "Ist es zu viel verlangt, einfach mal jemanden kennenzulernen, der es auch irgendwo ernst meint?" Dass er Gabriela auch küssen wollte, gibt ihr den Rest.

Doch in der Konfrontation weiß Dominik von nichts. Er habe Gabriela nie küssen wollen. "Das stimmt nicht? Wieso lügst du?", fragt er sie. Und dabei konnten die Kameras in der Villa festhalten, wie er ihr nach dem Spiel sagte: "Ich würde dich schon gerne noch mal küssen." Wegen der offensichtlichen Lüge schickt Chiara Dominik dann endgültig in die Wüste.

