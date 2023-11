Nach Kuppelshow-Pleiten: Dominik Brcic ist wieder vergeben

Dominik Brcic ist wieder vom Markt! Der Influencer hatte bereits bei Are You The One? vergeblich nach der großen Liebe gesucht. Bei Temptation Island V.I.P. flirtete er zwar heftig mit Paulina Ljubas (26) – ein Paar wurde aus den beiden aber nicht. Und auch bei Ex on the Beach hatte es wohl einfach nicht funken sollen. Seiner Mrs. Right ist er stattdessen offenbar abseits der TV-Kameras begegnet: Dominik hat eine neue Freundin!

Auf Instagram veröffentlichte der Kuppelshow-Teilnehmer eine Reihe von Fotos, die ihn mit einer brünetten Dame zeigen. Der Profilverlinkung zufolge heißt sie Sabrina Paez, ist 26 Jahre alt und lebt vegan. In der Bildunterschrift widmete er ihr zudem ein paar rührende Worte: "Ich starre sie an und realisiere, dass sie alles ist, was ich immer wollte. Meine treuste Freundin, mein Morgen und meine Zukunft für den Rest meines Lebens."

Dominiks Fans sind von den Liebes-News ganz aus dem Häuschen. Aber auch ein paar seiner früheren Kuppelshow-Mitstreiter gratulieren ihm herzlich. "Was für ein schönes Paar", freut sich zum Beispiel Victoria Lukac. Seine Good Luck Guys-Kolleginnen Aurelia Lamprecht und Zoe Saip wünschen ihm ebenfalls alles Gute.

Anzeige

Instagram / dominik_brcic Dominik Brcic und seine Freundin 2023

Anzeige

Instagram / dominik_brcic Dominik Brcic und seine Freundin Sabrina

Anzeige

Instagram / dominik_brcic Realitystar Dominik Brcic und seine Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de