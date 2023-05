Nach Flirts: "Ex on the Beach"-Dominik findet Gabriela heiß

Gabriela verdreht Dominik bei Ex on the Beach den Kopf! Neben Paulina Ljubas (26) und Yasin Mohamed (31) nimmt auch der Kroate an der diesjährigen Staffel des beliebten Reality-TV-Formats teil. Doch bislang fiel Dominik vor allem negativ auf: Er versuchte Carina und Chiara (26) anzubaggern – und zwar mit der gleichen Masche! Nun taucht Gabriela am Ex-Strand auf – und auch sie hat es Dominik ordentlich angetan!

Gemeinsam mit den Kandidaten Jonny und Kimi trifft der Hottie auf Kimis Ex – und ist schockverliebt, obwohl Gabriela angeblich wie eine einstige Verflossene von Dominik aussieht! "Ich finde sie megaheiß!", schwärmt der Realitystar. Umso wichtiger ist es für Dominik jetzt herauszufinden, ob Gabriela noch an ihrem Ex hängt. Die Brasilianerin kann ihn beruhigen: "Null. Es ist sehr viel vorgefallen." Auch Gabriela scheint nicht abgeneigt zu sein: "Er gibt sich extrem viel Mühe und schenkt mir extrem viel Aufmerksamkeit, das weiß ich auch zu schätzen."

Für Gabriela will Dominik sogar Chiara abservieren: "Ich werde Chiara sagen, dass ich mit dir gesprochen habe. [….] Ich werde auf jeden Fall sagen, dass ich dich auch toll finde. Also mein Fokus liegt gerade auf dir", macht er klar. Na, was wohl Chiara zu der Abfuhr sagt?

RTL / Frank J. Fastner Dominik Brcic, Kandidat bei "Ex on the Beach"

RTL / Frank J. Fastner Gabriela, "Ex on the Beach"-Kandidatin

RTL / Frank J. Fastner Chiara Antonella, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2023

