"Wiener F*tze": Doppelmoral bei "Ex on the Beach"-Dominik?

Da holt ihn wohl die Vergangenheit ein! Dominik sorgt derzeit bei Ex on the Beach für ordentlich Furore. Am liebsten würde er wohl alle Mädels "auffressen" – das beruht allem Anschein nach jedoch nicht unbedingt auf Gegenseitigkeit. Dennoch versucht er weiterhin sein Glück bei Gabriela, Chiara (26) und Carina – etwas, das er bei Are You The One? an Sabrina kritisiert hatte. Jetzt schießt Sabrina zurück!

"Damals bei AYTO hat er mich verurteilt, weil ich in einer Datingshow mehrere Menschen kennenlernen wollte und hat mich als 'Wiener F*tze' betitelt", erinnert sich die Blondine in ihrer Instagram-Story zurück. "Er erzählt jeder Frau dasselbe, das klingt ein bisschen nach Doppelmoral, findet ihr nicht?", fragt Sabrina ihre Community. Sie habe wenigstens mit offenen Karten gespielt und es nicht bei jedem mit der gleichen Masche versucht. "Ich habe nicht vergessen, was damals passiert ist und ich glaube, die Menschen auch nicht", erklärt sie. "Ich bin einfach nur happy, dass man endlich seinen wahren Charakter sieht", freut sich der Realitystar.

2021 waren sich Dominik und Dario (35) bei "Are You The One?" sicher gewesen, dass Sabrina nur nach der Aufmerksamkeit der Männer suche – bekomme sie diese nicht, suche sie sich den Nächsten. Als diese die beiden zur Rede gestellt hatte, war die Situation eskaliert. "Ich hab es von Anfang an gewusst. Was für Gefühle? Du bist eine kleine Wiener F*tze", wetterte Dominik gegen sie. Eine Aussage, die er auch später nicht bereute.

Instagram / sabrinawlk Sabrina, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Instagram / sabrinawlk Sabrina, Realitystar

TVNOW Dominik Brcic, "Are You The One?"-Kandidat

