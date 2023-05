Gabi-Flirt: Chiara stellt "Ex on the Beach"-Dominik zur Rede

Steigt ihm die mexikanische Sonne zu Kopf? In der aktuellen Folge von Ex on the Beach herrscht ganz schön dicke Luft. Besonders Dominik scheint das Leben in der Single-Villa in vollen Zügen zu genießen: Während er zunächst mit Gabriela anbandelte, versuchte er nur zwei Stunden später mit derselben Masche bei Chiara Antonella (26) zu landen. Nun stellte Chiara Dominik vor laufenden Kameras zur Rede!

Ist es zu viel verlangt, jemanden kennenzulernen, der ernsthaftes Interesse zeigt? Diese Frage musste sich insbesondere Chiara in der neusten Folge der Kuppelshow stellen – denn nachdem die Blondine erfuhr, dass Dominik offensichtlich zweigleisig in der Villa fährt, machte sie ihm eine deftige Ansage: "Dominik, fuck mich nicht ab. Es ist doch ein Unterschied, ob du [Gabi] auch interessant findest oder ob du ihr die Zunge in den Hals stecken willst und zwei Stunden später dann mir!"

Der einstige Temptation Island-Verführer weist beim Klärungsgespräch jedenfalls jegliche Schuld von sich und leugnet, bei beiden Frauen Knutschversuche unternommen zu haben. Chiaras Leidensgenossin Gabi findet ebenfalls klare Worte für das Verhalten des österreichischen Sunnboys: "Sei offen und ehrlich, lerne alle kennen und so weiter, aber dann einfach zu lügen – das geht gar nicht!"

