"Überglücklich": Ella Endlich ist Mama eines Sohnes geworden

Ella Endlich (38) ist Mutter! Im Januar verkündete die Schlagersängerin stolz, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs bekommt. Eigentlich wollte sie auf große Tour gehen, doch die musste sie wegen der Schwangerschaft erst einmal absagen. Doch auf ihr Baby freute die einstige Let's Dance-Kandidatin sich sehr. Und nun ist es endlich so weit: Ellas kleiner Sohn hat das Licht der Welt erblickt.

Bei Instagram teilt Ella die süßen Neuigkeiten. "Überglücklich, einen wundervollen Sohn geboren zu haben", schreibt sie und postet dazu zwei süße Bilder. Während sie auf dem einen selbst mit einem Luftballon in die Kamera schmunzelt, zeigt sie auf dem anderen schon die kleine Hand ihres Babys, die sich an dem Finger des Papas festhält. Mehr Details gibt sie allerdings noch nicht bekannt. In den Kommentaren freuen sich nicht nur die Fans über den neuen Erdenbürger, sondern auch Promis wie Vera Int-Veen (55) senden ihre Glückwünsche. Und auch der "Let's Dance"-Profi Evgeny Vinokurov (32) schreibt: "Herzlichen Glückwunsch."

Als Ella ihre Schwangerschaft verkündet hatte, meldeten sich auch viele weitere Promis, um der werdenden Mama zu gratulieren. "Wow! Wunderbare Neuigkeiten. Ich freue mich so für dich, meine Liebe", meinte unter anderem Schlagerkollegin Patricia Kelly (53). Einen "Herzlichen Glückwunsch" gab es auch von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (42).

Ella Endlich im Juni 2023

Ella Endlich hält die Hand von ihrem Kind

Ella Endlich im Januar 2023

