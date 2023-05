Ed Sheerans neues Album ist schnellstverkaufte Platte 2023!

Er kann sich freuen! Ed Sheerans (32) Fans mussten lange warten, doch am vergangenen Freitag war es so weit: Der Sänger veröffentlichte sein neues Album "Subtract"! Auf der Platte findet sich auch sein Song "Eyes Closed" wieder, der ebenfalls erst seit wenigen Wochen zum Hören verfügbar ist. Der Musiker hatte in Bezug auf Verkaufszahlen und Streams mit seiner Musik schon viele Male Rekorde aufgestellt – so auch jetzt: Eds neues Album ist das bisher am schnellsten verkaufte Album des Jahres!

Daily Mail berichtet, der Rotschopf habe damit Lana Del Rey (37) und ihre Platte "Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd" abgelöst. "Subtract" verkaufte sich offenbar innerhalb der ersten vier Tage nach seiner Veröffentlichung über 56.000 Mal! In Zeiten von Musikstreaming sei diese Verkaufszahl extrem hoch. Das dürfte Ed sehr freuen – schließlich ist ihm das Werk sehr wichtig. Er verarbeite in ihm nach eigener Aussage emotionale Momente, die er in den vergangenen Jahren durchlebt habe.

So thematisiert er zum Beispiel den Tod seines engen Freundes Jamal Edwards (✝31). Generell fokussiert der Sänger in "Subtract" auch Themen wie Depression oder Trauer, wie er im Interview mit Apple Music bekannt gegeben hatte. Ed mache es die größte Freude, wenn sich seine Fans mit seiner Musik verbunden fühlen und sie seinen seelischen Schmerz nachempfinden können.

