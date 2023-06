So pompös wird König Charles' erstes Trooping the Colour!

König Charles (74) darf sein erstes Trooping the Colour feiern. Die traditionelle Parade wird zu Ehren des Geburtstages des Monarchen stattfinden. Und Charles hat wohl vor, einiges anders zu machen als seine verstorbene Mutter Queen Elizabeth (✝96). Während sie ihren Salut in den vergangenen Jahren immer aus einer Kutsche abhielt, soll ihr Sohn selbst auf sein Pferd steigen. Damit lässt er eine alte Tradition wieder aufleben. Und weil es das erste Mal ist, wird das ganze Prozedere wohl wesentlich größer werden als zuvor. "Die erste Veranstaltung einer neuen Regentschaft ist ein bisschen kräftiger und hat einen höheren Stellenwert", erklärt der Royal-Experte Gareth Russell Us Weekly.

