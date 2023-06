"Umwerfend": Die Fans feiern Queen Camillas Parade-Look!

Die Royals-Fans lieben es! Auch für Queen Camilla (75) weht seit Mai ein anderer Wind – denn auch sie wurde in der Westminster Abbey gekrönt. Seither nimmt sie als Königin und Gemahlin des britischen Regenten König Charles (74) noch mehr Aufgaben wahr. Heute steht aber alles ganz im Zeichen ihres Mannes. Während dieser die Parade Trooping the Colour anführt, hält sich Camilla im Hintergrund. Dennoch sorgt sie für Aufmerksamkeit – mit ihrem Outfit!

Die 76-Jährige trägt ein rotes Seidenkostüm, das von den Militäruniformen der Grenadier Guards inspiriert ist. Camilla wurde nämlich erst kürzlich zeremonieller Oberst des Regimentes der Household Divison. Ihr Look kommt bei den Fans, die ihr gegenüber sonst eher kritisch gestimmt sind, großartig an. "Die Königin sieht heute umwerfend aus", schwärmt ein User via Twitter. Dem können zahlreiche andere Fans nur zustimmen.

Auch Herzogin Sophie (58) ist im Netz in aller Munde. Die royalen Unterstützer sind voll des Lobes. "Sophie strahlt förmlich. Sie sieht klasse aus", merkt beispielsweise ein Fan an. Süß finden die User auch, dass die Frau von Prinz Edward (59) mit Prinzessin Charlotte (8) am Fenster des Buckingham Palace einen kleinen Plausch hielt.

Getty Images König Charles bei der Parade Trooping the Colour in London, Juni 2023

Getty Images Königin Camilla und Prinzessin Kate beim Trooping the Colour 2023

Getty Images Herzogin Sophie und Timothy Laurence beim Trooping the Colour 2023

