"Kampf der Realitystars"-Serkan empfindet Mitleid für Percy

Serkan Yavuz (30) schießt erneut hart gegen Percival! Vor dem Kampf der Realitystars-Finale wurden die letzten fünf Kandidaten bei einer Art Pressekonferenz von den bereits ausgeschiedenen Teilnehmern ins Kreuzverhör genommen. Dabei erklärte Percival den Vater einer Tochter zu einem unwürdigen Finalisten. Der Grund: Der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer hatte zuvor noch das Verhalten des Sängers kritisiert. Jetzt macht Serkan gegenüber Promiflash klar, was er von Percy hält.

Der Realitystar lässt im Promiflash-Interview die Pressekonferenz noch ein mal Revue passieren. "Ich fand, sie war ordentlich mit Dampf", verrät der 30-Jährige. Doch vor allem die Aussage des Musikers, dass Serkan des Sieges nicht würdig sei, hat den Realitystar sehr getroffen. "Percy ist ein armer Vogel", äußert der Partner von Samira Klampfl (29) seine Meinung und schoss gegen seinen ehemaligen Mitstreiter: "Er tut mir schon teilweise leid, weil er so verloren ist in einer Welt, die er sich gerne wünscht als Superstar und Rockstar […]. Aber eigentlich kennt ihn kaum jemand und das will er, glaube ich, nicht wahrhaben."

Auch bei "Kampf der Realitystars – Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" hatte sich Serkan über Percy aufgeregt. "Der hat für mich keinen Respekt verdient", hatte er in der Sendung gegen den Musiker gewettert und weiter ausgeholt: "Er klingt wie eine tote Katze im Wald und sagt, er kann singen […]. Du kannst nicht singen!"

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter

Getty Images Percival im März 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Star

