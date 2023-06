Nach Hate von Percival: Serkan Yavuz schießt hart zurück!

Serkan Yavuz (30) lässt die Geschehnisse aus der Sala nicht auf sich sitzen! In der letzten Folge der diesjährigen Kampf der Realitystars-Staffel stellte der Vater einer Tochter das Verhalten seines ehemaligen Mitstreiters Percival bei der Pressekonferenz infrage: Der Musiker hatte einen Abfindungsvertrag unterschrieben und somit die Gewinnsumme der Show verringert. Die Worte des ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer bekam der Sänger in den falschen Hals und schoss gegen ihn. Jetzt wehrt sich Serkan gegen Percys Hate.

Bei "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" kam der diesjährige Gewinner der Show noch einmal auf das Percy-Drama zu sprechen. "Ich muss ehrlich gestehen, da hat er mich gut aus der Bahn geworfen […]. Der bringt einfach so einen Spruch aus dem Nichts", erklärt der Serkan. Aus diesem Grund habe er nicht die richtigen Worte finden und auf das Verhalten des Musikers reagieren können. "Der hat für mich keinen Respekt verdient", wettert der Partner von Samira Klampfl (29) gegen Percy und legt noch einen obendrauf: "Er klingt wie eine tote Katze im Wald und sagt, er kann singen […]. Du kannst nicht singen!"

Trotz der Uneinigkeit zwischen Serkan und dem Musiker konnte der Familienvater "Kampf der Realitystars" durch seine offene Art gewinnen: Zwar lieferte er sich mit Sascha Sirtl (45) ein Kopf-an-Kopf-Rennen, jedoch gaben zum Schluss doch mehr Ex-Kandidaten Serkan ihre Münze. "Ich hab Serkan kennengelernt. Wir waren aneinandergekettet, wir haben geweint. Du hast an mir Seiten kennengelernt, die hier niemand weiß – deswegen kann ich nur für dich entscheiden", hatte Giulia Siegel (48) seinen Sieg besiegelt.

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Reality-TV-Teilnehmer

RTLZWEI Percival bei "Kampf der Realitystars"

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

