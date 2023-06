Das passierte nach Helene Fischers Trapez-Unfall auf Bühne

Schock-Moment mitten auf der Bühne! Derzeit tourt Helene Fischer (38) durch die deutschen Arenen, um ihre Songs zu performen. Am Sonntagabend verletzte sich die Sängerin aber während ihres letzten Konzerts vor der Sommerpause in Hannover, als sie sich in die Arme ihres Akrobaten fallen lassen wollte und dabei mit dem Gesicht gegen das Trapez krachte. Nachdem Blut aus einer Platzwunde floss, musste das Konzert abgebrochen werden. Das passierte nach Helenes Sturz.

Im ersten Moment schien die Sängerin ihre Fans beruhigen zu wollen. "Ich muss das erst mal wegmachen, ihr Lieben. Alles ist in Ordnung", sagte sie zuversichtlich. Wie Bild berichtet, sei sie schließlich hinter der Bühne von Sanitätern versorgt worden. Ihr Partner Thomas Seitel soll sich währenddessen bei der verletzten "Atemlos durch die Nacht"-Interpretin befunden haben. Der eingetroffene Krankenwagen habe die Musikerin nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus in Hannover gebracht.

Helene hatte wohl großes Glück, denn ein Bruch der Nase konnte schnell ausgeschlossen werden. Laut Aussage des Konzertveranstalters gehe es der Sängerin "den Umständen entsprechend gut". Daher bestehen auch keine Zweifel, dass die Tour nach der Sommerpause wie geplant weitergehen kann.

