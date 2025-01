Hilaria Baldwin gibt Familieneinblicke in ihrem neuen Buch

Hilaria Baldwin (41), Mutter von sieben Kindern und Ehefrau des Schauspielers Alec Baldwin (66), gibt in ihrem neuen Buch "Manual Not Included" intime Einblicke in ihr Leben. In dem Werk setzt sich die Autorin mit den Höhen, Tiefen und unvorhersehbaren Momenten ihres Alltags auseinander. Dabei nimmt sie die Leserschaft mit auf eine Reise durch verschiedene Themen wie Liebe, Beziehungen, Freundschaft und Mutterschaft. "Ich hoffe, die Leserinnen fühlen sich inspiriert, ihr eigenes Leben so zu leben, wie es für sie richtig ist. Es geht darum, unser eigenes bestes Leben zu leben und unsere eigenen Geschichten zu erzählen", erklärte Hilaria im Gespräch mit dem Magazin People. Ihr Ziel sei es, gesellschaftlichen Urteilen entgegenzutreten und zu zeigen, dass Fehler machen zum Leben dazugehört.

Das Buch, das am 6. Mai 2025 erscheinen wird, soll nicht nur von persönlichen Erfahrungen handeln, sondern auch universelle Botschaften vermitteln. Besonders hebt Hilaria hervor, wie wichtig es sei, sich selbst und die eigenen Umstände zu akzeptieren. Gegenüber dem Magazin People erklärte sie: "Mutter und Partnerin zu sein und einfach durchs Leben zu gehen ist so erstaunlich, aber kann auch sehr hart sein! Sich bewusst zu sein, dass es dafür kein Handbuch gibt, verringert vielleicht in Zukunft soziale Verurteilungen, rückt alles ins rechte Licht und erlaubt es uns zu erkennen, dass wir uns nicht so sehr unterscheiden, sondern einander sehr ähnlich sind." Neben tiefgründigen Reflexionen über ihr Dasein als Mutter, Partnerin und Individuum gibt Hilaria auch praktische Einblicke in ihre Ansichten zu Wellness und Selbstfürsorge.

Die Autorin, die gemeinsam mit Alec die Kinder Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo, María und Ilaria großzieht, lebt mit ihrer Familie in New York City. Neben ihrem Alltag als Mutter und Buchautorin ist Hilaria auch als Yoga-Trainerin und Mitbegründerin von Yoga Vida aktiv. Es ist nicht das erste Mal, dass Hilaria ihre Gedanken in Buchform teilt. Bereits 2016 veröffentlichte sie "The Living Clearly Method", ein Gesundheits- und Fitnesskonzept, das sich großer Beliebtheit erfreute. Zudem arbeitete sie zuletzt zusammen mit ihrer ältesten Tochter Carmen an "Glowing Up", einem Buch über natürliche Schönheit und Selbstfürsorge. Mit ihrem aktuellen Werk verfolgt sie eine tiefere und emotionalere Herangehensweise. "Wir sind alle ein bisschen unperfekt – und genau das macht uns einzigartig", sagt sie über die Botschaft ihres Buchs. In den Jahren seit ihrer Hochzeit mit Alec 2012 hat die gebürtige Amerikanerin nicht nur ihre Familie vergrößert, sondern auch immer wieder Wege gefunden, sich beruflich und kreativ auszudrücken.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec Baldwin und Hilaria Baldwin mit sechs ihrer acht Kinder, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Hilaria Baldwin, Ehefrau von Alec Baldwin

Anzeige Anzeige