Streit auf dem roten Teppich: Hilaria Baldwin erklärt alles

Hilaria Baldwin (41) und ihr Ehemann Alec Baldwin (66) sorgten kürzlich für Schlagzeilen, als ein Video eines kleineren Streits auf dem roten Teppich viral ging. Bei der Wiedereröffnung von Planet Hollywood in New York fiel Alec seiner Frau während eines Interviews ins Wort, woraufhin sie ihn scharf mit den Worten "Wenn ich rede, redest du nicht" in die Schranken wies. Wenige Tage später erklärte Hilaria in einem Interview mit Today, dass sie künftig ihre eigene Stimme mehr in den Vordergrund rücken wolle. "Seit ich Alec kennengelernt habe, haben viele Leute für mich gesprochen und mir so meine eigene Erzählung genommen. Das will ich nicht mehr", betonte sie. Sie führte weiter aus: "Dies ist für meine Kinder ein Beispiel dafür, den Kopf hochzuhalten und die Kontrolle über ihre eigene Geschichte zu übernehmen, und wir haben dies in einer sehr schwierigen Zeit getan."

Hilaria und Alec haben kürzlich ihr eigenes Realityformat "The Baldwins" auf dem Sender TLC gestartet, das tiefe Einblicke in ihr Familienleben gibt. Laut Hilaria wollen sie mit der Show auch zeigen, wie sie als Familie schwierige Zeiten durchgestanden haben, insbesondere Alecs unfreiwilligen Totschlagsprozess im "Rust"-Fall. Im Laufe des Formats werden nicht nur Einblicke in ihr turbulentes Eheleben gewährt, sondern auch in die Herausforderungen und Freuden ihrer Familiendynamik mit insgesamt sieben gemeinsamen Kindern. Trotz der kontroversen Momente beschreiben Insider das Verhältnis der beiden als von "Feuerwerk und gegenseitiger Herausforderung" geprägt – genau das halte ihre Beziehung am Leben.

Abseits der öffentlichen Momente und der medialen Aufmerksamkeit führt das Paar ein oft chaotisches, aber offenbar liebevolles Familienleben. Hilaria, die ursprünglich als Yogalehrerin bekannt wurde, geriet in der Vergangenheit wegen ihres angeblich gefälschten spanischen Akzents in die Kritik, äußerte sich dazu aber offen im Rahmen ihres Formats. Alec, der aus einer früheren Ehe mit Kim Basinger (71) auch seine Tochter Ireland Baldwin (29) in die Beziehung mit Hilaria eingebracht hat, betont immer wieder die enge Verbindung zu seiner Familie. Trotz ihrer starken Persönlichkeiten scheint das Ehepaar einen Weg gefunden zu haben, ihre Differenzen humorvoll anzunehmen und stets zusammenzuhalten – sei es auf der großen Bühne oder im privaten Alltag.

Getty Images Hilaria und Alec Baldwin, 2025

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin im Februar 2025

