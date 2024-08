Ireland Baldwins Tochter lernt ihre Onkel und Tanten kennen

Im Hause Baldwin war Familienzeit angesagt! Alec Baldwins (66) älteste Tochter Ireland (28) war nämlich zu Besuch und sorgte dafür, dass ihre kleine Tochter Holland endlich Mamas sieben Geschwister kennenlernen durfte. Wie in einem Instagram-Beitrag des Models zu sehen ist, hatten die Kids eine Menge Spaß beim Spielen und Zusammensein – und Ireland schaffte es sogar, alle auf ein Bild zu bekommen. "Holland hat endlich ihre Tanten und Onkel getroffen", schreibt sie zu der Reihe an Schnappschüssen und setzt ein lachendes Emoji dahinter.

Die Fans der 28-Jährigen sind ebenso begeistert von der Familienzusammenkunft. "So verdammt süß. [...] Sie werden wirklich zusammen aufwachsen. Ich liebe es. Familie ist alles", kommentiert beispielsweise ein Nutzer, während ein anderer anmerkt: "Sie ist so gesegnet, eine so große und schöne Familie zu haben." Ein bisschen Verwunderung herrscht bei Irelands Followern aber trotzdem. "Warum lernt sie deine Geschwister erst jetzt kennen? Das ist seltsam. Dein Kind ist ein Jahr alt", fragt sich ein User unter dem Beitrag.

Für Irelands Papa Alec ist es aber nicht das erste Mal, dass er seine Enkeltochter trifft. Erst im Mai teilte Ireland mehrere Bilder von sich, Alec, ihrem Partner Andre und ihrer Tochter Holland, die sie bei einem gemeinsamen Besuch des Museum of Ice Cream in New York City zeigten. "Großvater (vorläufiger Spitzname: Pop-Pop-Peepaw) foltern, indem ich ihn und Andre zwinge, ins Eismuseum zu gehen", betitelte sie ihren Post.

Instagram / irelandirelandireland Leonardo, Romeo, Rafael, María, Ilaria, Carmen und Eduardo Baldwin mit Irelands Tochter Holland

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin mit ihrer Tochter Holland und ihrem Papa Alec Baldwin im Mai 2024

