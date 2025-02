Achtfacher Vater Alec Baldwin wünscht sich noch mehr Kinder

Alec Baldwin (66) scheint offenbar noch nicht mit der Familienplanung abgeschlossen zu haben. In einem Interview mit dem Magazin People verriet seine Ehefrau Hilaria (41), dass ihr Mann immer wieder den Wunsch äußert, noch ein weiteres Kind mit ihr zu bekommen. Alec, der bereits achtfache Vater ist, stellte jedoch klar: "Ich will es gar nicht wirklich, aber irgendwann, wenn das Baby älter wird und etwa zwei Jahre alt ist, denke ich wieder: 'Zeit für ein neues.'" Das seit 2012 verheiratete Paar hat sieben gemeinsame Kinder. Alec hat zudem eine Tochter namens Ireland Baldwin (29) aus seiner früheren Ehe mit Kim Basinger (71).

Hilaria hat in der Vergangenheit bereits offen über die Herausforderungen gesprochen, die eine große Familie mit sich bringt. Nun betonte sie, dass sie diesen Wunsch ihres Mannes zwar verstehen könne, aber selbst feststelle: "Mein Körper ist wirklich müde." Alec räumte im Interview ein, dass sein Alltag mit der Großfamilie keine Minute langweilig sei. Er fügte jedoch scherzhaft hinzu: "Ich sage oft zu ihr: 'Du weißt, wo wir jetzt eigentlich sein sollten, oder? Auf einer Luxus-Yacht, Cappuccino trinken und ein Buch lesen und mit Spielberg zu Abend essen oder was auch immer.'" Dennoch betonte der Schauspieler, dass er seinen turbulenten Alltag gegen nichts tauschen möchte. Für Hilaria und Alec stehe ihre Familie an erster Stelle – diese sei für sie die größte Quelle des Glücks.

Die Familienplanung scheint dennoch abgeschlossen zu sein, wie Hilaria bereits in einem früheren Interview erklärt hatte. Auch wenn der Abschied von Schwangerschaftskleidung und Babyausstattung schwerfiele, habe sie sich darauf eingestellt, dass die Familienzeit nun auf andere Weise erfüllt werde – nicht zuletzt durch Alecs Enkelin Holland, die im letzten Jahr das Licht der Welt erblickte. Ireland, die Mutter der kleinen Holland, machte Alec im Sommer 2023 zum Großvater und erweiterte damit die ohnehin bewegte Familiengeschichte der Baldwins um ein Kapitel.

Anzeige Anzeige

ZUMAPRESS.com / MEGA Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern bei einer Premiere in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Alec und Hilaria Baldwin, November 2023

Anzeige Anzeige