Bebe Rexha wirft Lufthansa-Mitarbeiter "Hassverbrechen" vor

Popstar Bebe Rexha (34) wendete sich vor wenigen Stunden mit harten Vorwürfen gegen einen Lufthansa-Mitarbeiter an die Öffentlichkeit: Unter Tränen erzählte die Sängerin in ihrer Instagram-Story, dass sie am Münchner Flughafen verbal angegangen worden sei: "Ich wurde bedroht, weil ich dachte, der Security-Mitarbeiter sei Albaner. Ich sprach ihn auf Albanisch an und fragte ihn, wo ich mein Ticket bekomme und jetzt schließt er mich von dem Flug aus." Die US-Amerikanerin mit albanischen Wurzeln vermutete hinter dem Verhalten des Flughafenmitarbeiters ein rassistisches Motiv.

Die "Me, Myself and I"-Interpretin habe daraufhin den Namen des Angestellten erfahren wollen, diese Auskunft sei ihr aber verweigert worden. Sie fühle sich "seelisch misshandelt" und sei schockiert darüber, dass "nicht eine der Frauen von Lufthansa eingegriffen oder etwas gesagt" habe. Die Airline habe bereits auf den Vorfall reagiert und sich mit der Musikerin in Verbindung gesetzt. Mit einer einfachen Entschuldigung ließe sich die 34-Jährige aber nicht abspeisen. "Ich fordere eine lückenlose Aufklärung", schrieb sie in ihrer Story. Wie das Flugunternehmen gegenüber Münchener Merkur erklärte, habe Bebe trotz des Vorfalls "ihren Flug ganz normal und pünktlich angetreten." Der Vorwurf gegen ihren Mitarbeiter werde intern geprüft – Lufthansa dulde "keine Diskriminierung, jeglicher Art".

Bebes Karriere begann als Songwriterin für große Künstler wie Eminem (51) und Rihanna (36). Ihren Durchbruch als Sängerin hatte sie im Jahr 2015 durch den Hit "Me, Myself and I", den sie gemeinsam mit Rapper G-Eazy (35) produzierte. Auch auf den ist Bebe heute allerdings gar nicht mehr gut zu sprechen – auf Social Media wetterte sie gegen den "No Limit"-Interpreten: "Du hast Glück, dass die Leute dich wieder mögen. Denn ich könnte all die beschissenen Dinge aufzählen, die du getan hast und wie du mich behandelt hast, nachdem ich dir deinen einzigen echten Hit beschert hatte."

Sängerin Bebe Rexha

G-Eazy, Rapper

